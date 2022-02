Com’è triste questa Roma

Poco gioco, prestazione modesta e la classifica è sempre più anonima

Una Roma triste, con poche idee, strappa un solo punticino in casa del Sassuolo, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. La reazione, dopo le polemiche della settimana, non c’è stata. E davanti, la squadra di Mourinho aveva una formazione priva dei suoi giocatori migliori, Scamacca e Raspadori. Poco gioco, prestazione modesta e la classifica è sempre più anonima. Un barlume di vera Roma, che piace e che, per grinta e carattere, ricorda quella di inizio stagione si è vista per un paio di minuti, ovvero dopo il gol di Cristante il quale, con quella capocciata quasi a tempo scaduto e contro un Sassuolo in dieci uomini (espulso Ferrari), ha evitato un altro disastro. Ha rimesso a posto un risultato triste, portando la Roma sul due a due e regalandole un punticino che, di questi tempi, al massimo fa morale, ma non cambia nulla. È inutile e la posizione in classifica resta deprimente. Doveva esserci una reazione mostruosa contro il Sassuolo, dopo la settimana calda per risultati (sconfitta in Coppa Italia) e polemiche, invece zero. Solo un’illusione. La Roma con il passare dei mesi si è persa per strada, ha smarrito convinzione, ha perso entusiasmo. Ha trovato la via che porta dritto all’anonimato, la condizione peggiore che si possa augurare a un gruppo che ha ambizione, un tecnico vincente come Mourinho e una società che ha investito tanto (ma forse, male).