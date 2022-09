C’eravamo tanto amati. Totti ora accusa Ilary: lei pronta a querelarlo

I legali della Blasi starebbero valutando se esistano gli estremi per ipotizzare la diffamazione, soprattutto per l’accusa di aver rubato i Rolex

L’ultima bomba sganciata da Totti ha avuto un effetto devastante. Che la separazione con Ilary non fosse facile era prevedibile, era meno prevedibile che la situazione precipitasse in queste ore, come riporta Il Messaggero.