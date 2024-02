A Frosinone Dybala rifiata e Baldanzi spera. Si rivede Ndicka

Ad uscire per la sciare spazio a Cristante potrebbe non essere Bove che non giocherà giovedì in Europa League

Redazione 17 febbraio - 08:00

Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio di Rotterdam che la Roma è già con la testa al campionato. Domani, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, ad attendere i giallorossi, c’è l’ex Di Francesco. De Rossi ha in mente un mini-turnover: in mediana dovrebbe rientrare Cristante, ma non è cercato che ad uscire possa essere Bove. Il fatto che giovedì contro gli olandesi non ci sarà perché squalificato, potrebbe indurre il tecnico ad una staffetta con Pellegrini o con lo stesso Bryan, ancora non al meglio per il problema alla schiena.

