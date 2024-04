Udinese-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Azmoun guida l’attacco

Sconfitta in casa e sconfitta sul tavolo delle trattative con la Lega calcio che ha bocciato la richiesta del club di giocare il recupero di Udinese-Roma a maggio. Quindi gli ultimi diciotto minuti della partita del Bluenergy stadium si disputeranno stasera, a tre giorni da Napoli-Roma e ad una settimana dall'andata con il Bayer Leverkusen. A guidare l'attacco, con l'infortunio di Lukaku, sarà Sardar Azmoun dopo la prestazione non eccelsa di Tammy Abraham contro il Bologna. In supporto dell'iraniano dovrebbero esserci Dybala ed El Shaarawy, mentre il centrocampo sarà quello titolare con Pellegrini, Paredes e Cristante. In difesa, De Rossi ha qualche dubbio ulteriore, dovrà scegliere due centrali tra Llorente, Mancini e Smalling e sulle fasce sembra sicuro del posto Spinazzola, mentre Celik e Kristensen sono in ballottaggio.