Torino-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: dal 1′ Aouar, Dybala e Spinazzola

La Roma cerca la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Empoli e Sheriff. I giallorossi fanno visita a un Torino che però è anche lui a caccia dei tre punti per la terza volta di fila e quindi si presenta sicuramente in buona forma. Fuori Sanches e Smalling, Mourinho ritrova Pellegrini che però va verso la panchina dal primo minuto. Dovrebbe tornare dall'inizio Aouar accanto a Cristante e Paredes, così come Dybala e Spinazzola. Per il resto tutto invariato, da Lukaku a Kristensen passando per la difesa confermata in blocco.