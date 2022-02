Spezia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: dentro Veretout fuori Zaniolo

Scelte quasi obbligate per Mou: difesa a tre vista l'assenza di Ibanez

La Roma di Mourinho questo pomeriggio sfiderà lo Spezia all'Alberto Picco con l'unico obbiettivo dei tre punti. Dopo gli ultimi risultati e prestazioni deludenti bisogna portare a casa una vittoria. Lo Special One non sarà in panchina vista l'espulsione rimediata nell'ultimo match contro il Verona, al suo posto Salvatore Foti. Pochi dubbi sulla difesa, vista l'assenza di Ibanez (tornato però tra i convocati). Davanti a Rui Patricio ultimo uomo, Mancini, Smalling e Kumbulla. A centrocampo torna la coppia Cristante-Veretout vista l'assenza di Sergio Oliveira, sulle fasce favoriti Karsdorp e Vina. Dietro ad Abraham unica punta, Pellegrini e Mkhitaryan. Non parte titolare Zaniolo, pronto a subentrare nel momento del bisogno.