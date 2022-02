Spezia-Roma, le pagelle dei quotidiani: Cristante super, finalmente Zaniolo

Tanti voti positivi nei giallorossi. Mkhitaryan e Pellegrini tra i migliori

La Roma espugna il ''Picco'' piegando lo Spezia solo in pieno recupero, grazie a un rigore realizzato da Abraham. La prestazione dei giallorossi è stata una delle migliori di questi inizio 2022, dominando per tutta la partita, colpendo ben quattro legni e impegnando più volte Provedel in parate miracolose. Padroni di casa in dieci dal 45', rosso a Amian per somma di ammonizioni. Senza Mourinho in panchina perché squalificato, la squadra ha indovinato il giusto approccio ed ha spinto sull'acceleratore per tutta la gara. Tutti bene, con Pallegrini un gradino sopra il resto della squadra. Bravo anche Zalewski che ha iniziato dal 1' al posto di Vina. In classifica, balzo dei giallorossi che raggiungono l'Atalanta (due gare in meno) a quota 44 prossimo avversario, e superando la Lazio.