Roma-Verona, le probabili formazioni dei quotidiani: Solbakken scalpita. Bove dal 1’

A destra potrebbe tornare dal 1’ Karsdorp, ma il favorito resta Celik. Ola in ballottaggio con Volpato per completare il tridente

La Roma torna in campo questa sera contro il Verona, dopo la sconfitta in Europa col Salisburgo. I giallorossi vanno a caccia dei tre punti per agganciare il Milan al terzo posto in classifica. Mourinho ha perso Dybala e Pellegrini che torneranno a pieno regime giovedì. Davanti il tridente dovrebbe essere composto da Solbakken, El Shaarawy e Abraham. Il norvegese è il ballottaggio con Volpato. In mezzo al campo chance per Bove. A destra potrebbe tornare dal 1’ Karsdorp, ma il favorito resta Celik