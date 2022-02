Roma-Verona, le pagelle dei quotidiani: Volpato e Bove evitano il disastro

Ennesima prestazione poco convincente da parte di Karsdorp, Mailtland-Niles e Sergio Oliveira, delude Felix

E’ una Roma in emergenza quella che ha affrontato all’Olimpico l’Hellas Verona, ma questo non può essere un alibi per giustificare un primo tempo imbarazzante da parte dei giallorossi che tornano negli spogliatoi in svantaggio per 2-0. Nella ripresa Mourinho indovina i cambi e la squadra ha un altro volto grazie a Volpato e Bove, due giovanissimi entrambi al primo gol in A che firmano la rimonta rimediando alla disfatta. Co loro bene anche Zalewski entrato al 46' al posto di Vina, mentre dei "veterani" si salva solo Smalling e Veretout. Ennesima prestazione poco convincente da parte di Karsdorp, Mailtland-Niles e Sergio Oliveira, delude Felix.