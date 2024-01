Roma-Verona, le pagelle dei quotidiani: Pellegrini il migliore, disastro Rui Patricio

Torna alla vittoria la Roma alla prima di De Rossi in panchina. Super la prova di Pellegrini autore della rete del raddoppio dopo la rete siglata da Romelu Lukaku. Bene tutto il centrocampo con il nuovo modulo impostato da DDR. In difesa delude Llorente , colpevole di aver concesso il rigore poi sbagliato da Djuric. Disastro tra i pali con Rui Patricio colpevole sulla rete del Verona.

ROMA (4-3-2-1) : Rui Patricio 4.5; Karsdorp 6, Llorente 5, Huijsen 6.5, Spinazzola 6 (27' pt Kristensen 6); Bove 7, Paredes 6, Pellegrini 7.5; Dybala 5.5 (11' st Zalewski 5.5), El Shaarawy 7 (35' st Belotti 5); Lukaku 6.5. All. De Rossi 6

