Roma-Juventus, le pagelle dei quotidiani: ottimo Diawara, disastro Veretout. Bene Cristante

Seconda sconfitta consecutiva per la Roma in questo 2020. Dopo la sconfitta con il Torino, i giallorossi si sono arresi anche alla capolista Juventus sotto i colpi di Demiral e Ronaldo. Alla Roma non basta il rigore di Perotti. Un match difficile, condizionato anche dal brutto infortunio subito da Zaniolo poco dopo la mezz’ora. Secondo i quotidiani, troppe difficoltà per Kolarov sull’out di sinistra mentre Veretout paga la dormita in occasione del rigore conquistato da Dybala. Sufficienti Mancini e Diawara, con Cristante ed Under che subentrano nel modo corretto. Buon impatto per Dzeko, il quale coglie anche il palo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 4,5 (24’ st Cristante 6,5); Zaniolo (37’ pt Under 6) 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6 (36’ st Kalinic n.g.); Dzeko 5. All.: Fonseca 5,5.

LEGGO (a cura di F.Balzani)

Pau Lopez 5,5; Florenzi 5,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4,5; Diawara 6, Veretout 5 (24’ st Cristante 6,5); Zaniolo 6 (37’ pt Under 6), Pellegrini 5,5, Perotti 6,5 (36’ st Kalinic n.g.); Dzeko 6. All.: Fonseca 5,5

IL MESSAGGERO (a cura di A.Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 5; Diawara 6, Veretout 4 (24’ st Cristante 6); Zaniolo 6 (37’ pt Under 6), Pellegrini 5,5, Perotti 6 (36’ st Kalinic n.g.); Dzeko 6.

All.: Fonseca 5,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di P. Tomaselli)

Pau Lopez 6; Florenzi 6,5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 4,5; Diawara 6, Veretout 4,5 (24’ st Cristante 6); Zaniolo 6,5 (37’ pt Under 5,5), Pellegrini 5, Perotti 6 (36’ st Kalinic n.g.); Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6.

LA REPUBBLICA (a cura di Gamba)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 5, Kolarov 4,5; Diawara 6,5, Veretout 4 (24’ st Cristante 6) ; Zaniolo 6,5 (37’ pt Under 5,5), Pellegrini 5, Perotti 6,5 (36’ st Kalinic n.g.); Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6.

IL TEMPO (a cura di a. Austini)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 5, Kolarov 4,5; Diawara 7, Veretout 5 (24’ st Cristante 6,5) ; Zaniolo 6 (37’ pt Under 5), Pellegrini 5, Perotti 6,5 (36’ st Kalinic n.g.); Dzeko (5,5) All.: Fonseca 6.

LA STAMPA (a cura di G. Oddenino)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 5, Kolarov 5; Diawara 6,5, Veretout 4,5 (24’ st Cristante 6) ; Zaniolo 6,5 (37’ pt Under 6), Pellegrini 5, Perotti 6 (36’ st Kalinic n.g.); Dzeko 5,5. All.: Fonseca 5,5.