Roma-Helsinki, le probabili formazioni dei quotidiani: in difesa Vina o Cristante

L'uruguaiano in vantaggio sul centrocampista, che verrebbe arretrato per far rifiatare Smalling. Ballottaggi Celik-Karsdorp e Abraham-Belotti

La Roma non può già sbagliare. Il ko all'esordio con il Ludogorets mette i giallorossi nelle condizioni di dover vincere a tutti i costi questa sera contro l'HJK Helsinki. Una partita da non sottovalutare, come ha ribadito José Mourinho, che qualcosa cambierà nella formazione. L'indiziato a riposare in difesa è Smalling, con Vina inserito nei tre e Ibanez al centro. L'alternativa all'uruguaiano è l'arretramento di Bryan Cristante. Sulla destra ballottaggio Karsdorp-Celik mentre Camara può esordire dal 1'. In avanti Dybala chiamato agli straordinari accanto al rientrante Zaniolo (con Pellegrini a centrocampo), poi Abraham insidiato da Belotti. Le probabili formazioni dei quotidiani: