Roma-Helsinki, le pagelle dei quotidiani: inno alla Joya. Matic è una diga

La Roma rialza la testa dopo la sconfitta all'esordio con il Ludogorets. Non trova la via del gol nel primo tempo ma dilaga nel secondo grazie all'ingresso in campo di Dybala. La Joya è tra i migliori in campo insieme a Belotti (primo gol in giallorosso) e Zaniolo autore di due assist decisivi. Ottima la prestazione a centrocampo di Matic. Pellegrini si riprende la scena dopo la brutta prestazione di lunedì contro l'Empoli. Bene in difesa.