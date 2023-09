Roma-Empoli, le pagelle dei quotidiani: Dybala super, Sanches re del centrocampo

La Roma dilaga con l'Empoli e vince 7-0. Dybala è il migliore in campo con una doppietta. Prestazione super anche per Renato Sanches che trova la prima rete in maglia giallorossa. Si sblocca Lukaku all'esordio dal 1' e si riscatta Kristensen. Bene in difesa e ottima gara a centrocampo di Cristante e Paredes. Sprazzi di vero Spinazzola a sinistra.