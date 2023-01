Roma-Bologna, le pagelle dei quotidiani: Smalling il muro, Abraham salva i 3 punti

La Roma inizia il 2023 con il piede giusto portando a casa una vittoria di misura all'Olimpico contro il Bologna per 1-0. Decide un calcio di rigore al 6' del primo tempo, procurato da Paulo Dybala e trasformato dal capitano Lorenzo Pellegrini. Da quel momento in poi, il match non regala particolari emozioni, se non qualche sporadica occasione da parte dei giallorossi che provano a rendersi pericolosi con Zaniolo che al 17esimo devia un gran tiro di Gianluca Mancini, ma la conclusione termina fuori. Pochi minuti dopo è ancora il numero 22 a provarci dalla distanza ma nuovamente il tiro termina fuori. Il Bologna non crea particolari pericoli in area di rigore della Roma grazie anche a Chris Smalling, che riesce bene a contenere il gigante Arnautovic. Il finale di partita vede gli emiliani sfiorare il pareggio su azione da calcio d'angolo ma un provvidenziale intervento difensivo di Abraham di testa sulla linea,( subentrato al posto di Zaniolo) vale quanto un gol e salva il risultato. Roma che torna a vincere in casa con Foti in panchina al posto dello squalificato Josè Mourinho. Da segnalare una buona prestazione del giovane primavera Tahirovic schierato titolare dal primo minuto.