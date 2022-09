Roma-Atalanta, le pagelle dei quotidiani: Abraham senza scuse, Smalling dominante

L'Atalanta espugna l’Olimpico e infligge alla Roma una sconfitta che in casa mancava da gennaio, dal 2-4 contro la Juve, ora in crisi d’identità. Le occasioni scarseggiano, l’unica buona, Scalvini non se la fa sfuggire e la sfrutta per segnare il gol vittoria dell'0-1. Il forfait della Joya, poco prima dell'inizio gara, sposta Pellegrini in avanti. Il capitano, in campo nonostante il problema al flessore è rimasto in campo. Spinazzola poco incisivo. Si salva, ma di poco, il lavoro in difesa: Smalling e Ibanez strappano una sufficienza.