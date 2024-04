Napoli-Roma, le pagelle dei quotidiani: super Svilar, male Sanches

Brutta prestazione anche per Kristesen e Mancini, torna al gol Abraham, c’è Dybala

Pareggio strappato nei minuti finali dalla Roma al Napoli grazie alla rete di Tammy Abraham, che ha fissato il 2-2 finale. Punto conquistato che consente ai giallorossi di stare al passo del Bologna quarto per continuare la corsa Champions. Svilar è un vero e proprio muro, bene Ndicka grazie all'assist, fatica Mancini. Il centrocampo non convince, buona la prestazione di Azmoun, Dybala e Abraham decisivi. Ecco le pagelle dei quotidiani.

ROMA : Svilar 8; Kristensen 6 (86' Baldanzi s.v.), Mancini 5, Ndicka 5, Spinazzola 6,5; Bove 5,5 (69' Renato Sanches 4,5), Cristante 6, Pellegrini 6; Dybala 6,5, El Shaarawy 5,5 (61' Angelino 6); Azmoun 5,5 (69' Abraham 7). All. De Rossi 6

ROMA : Svilar 7,5; Kristensen 5,5 (86' Baldanzi s.v.), Mancini 5,5, Ndicka 7, Spinazzola 6,5; Bove 6,5 (69' Renato Sanches 4), Cristante 6, Pellegrini 6; Dybala 6,5, El Shaarawy 6 (61' Angelino 5,5); Azmoun 6 (69' Abraham 7). All. De Rossi 6

ROMA : Svilar 7; Kristensen 5 (86' Baldanzi s.v.), Mancini 5,5, Ndicka 6,5, Spinazzola 6; Bove 6 (69' Renato Sanches 4), Cristante 6, Pellegrini 5; Dybala 6,5, El Shaarawy 5 (61' Angelino 5,5); Azmoun 6 (69' Abraham 6,5). All. De Rossi 5

ROMA : Svilar 7; Kristensen 6 (86' Baldanzi s.v.), Mancini 5, Ndicka 5,5, Spinazzola 6; Bove 6 (69' Renato Sanches 4), Cristante 6, Pellegrini 6; Dybala 6,5, El Shaarawy 5 (61' Angelino 5); Azmoun 6 (69' Abraham 7). All. De Rossi 6

ROMA : Svilar 8,5; Kristensen 5,5 (86' Baldanzi s.v.), Mancini 4,5, Ndicka 6, Spinazzola 6,5; Bove 6 (69' Renato Sanches 4), Cristante 5,5, Pellegrini 5,5; Dybala 6,5, El Shaarawy 5,5 (61' Angelino 5); Azmoun 6,5 (69' Abraham 7). All. De Rossi 5,5

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.