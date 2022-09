Ludogorets-Roma, le pagelle dei quotidiani: difesa imbarazzante, si salva Dybala

La Roma crolla terribilmente in Bulgaria. Come se non bastasse l’umiliante sconfitta di Udine, i giallorossi rimediano un’altra disfatta. Arriva all’esordio in Europa League, prima uscita dopo la vittoria della Conference League. Ad infliggerla è il Ludogorets. La squadra di Ante Simundza si accende solamente nel finale con Caluy (72’) e la risposta di Nonato (88’) all’illusorio pareggio di Shomurodov (86’).