Genoa-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Spinazzola e Santon titolari, chance Under

La Roma si prepara a tornare in campo dopo la vittoria contro il Parma in Coppa Italia. A ‘Marassi’ contro il Genoa è emergenza terzini totale, con la doppia squalifica di Florenzi e Kolarov, che costringe Fonseca a schierare dall’inizio Santon e Spinazzola. L’ex Juve, dunque, passa dalla cessione all’Inter praticamente già chiusa alla maglia da titolare in giallorosso. Al centro confermatissimi Mancini e Smalling mentre in mediana spazio di nuovo a Diawara e Veretout, con Cristante che deve essere gestito. In avanti scelte praticamente obbligate, viste le assenze di Perotti e Zaniolo: sugli esterni giocheranno Under e Kluivert con Pellegrini in mezzo, Dzeko sarà il riferimento centrale.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

