Genoa-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini vicino a Veretout

La positività al Covid di Cristante e Villar obbliga Mourinho a ripensare la formazione prevista fino a ieri

Alle 20:45 la Roma scenderà in campo per affrontare il Genoa di Shevchenko, alla prima partita da allenatore di un club in carriera. La positività al Covid di Cristante e Villar obbliga Mourinho a ripensare la formazione prevista fino a ieri. Davanti a Rui Patricio ritorna la difesa a tre con Mancini, Ibanez e Kumbulla, guarito dall’infortunio rimediato in nazionale. Accanto a Veretout arretrerà Pellegrini che lascerà le chiavi della trequarti a Zaniolo, dietro a Abraham e Shomurodov. La fascia destra sarà coperta da Karsdorp mentre dalla parte opposta è confermato El Shaarawy. Ancora panchina per Mkhitaryan.