Fiorentina-Roma, le pagelle dei quotidiani: super Svilar, crolla Mancini

Pareggio in extremis acciuffato dalla Roma sul campo della Fiorentina grazie alla rete di Llorente in pieno recupero. Decisivo ancora Svilar che neutralizza il rigore del possibile 3-1 e tiene in partita i suoi, male Mancini che prende il giallo dopo 5 minuti e costringe De Rossi al cambio per evitare l'espulsione. Non bene neanche Cristante e Paredes che faticano in mezzo al campo. Ci si aspetta di più anche da Lukaku e Dybala, poco presenti in fase offensiva. Bene, invece, gli ingressi di Zalewski e Pellegrini.