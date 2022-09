Wijnaldum, l’obiettivo è tornare a gennaio

Quella di ieri regala meno emozioni, ma qualche speranza. Il centrocampista olandese scende dall'auto, prende le stampelle e con il tutore nero in bella vista si avvicina verso il centro d'allenamento di Rotterdam scelto per la prima parte del recupero. Poi la foto mentre effettua gli esercizi di sali e scendi per testare la resistenza della gamba. "Oggi un altro allenamento. C'è ancora tanta strada: la farò passo dopo passo con pazienza", ha aggiunto Wijnaldum.

L'obiettivo è aggregarsi alla squadra per la tournée di fine novembre in Giappone, ma più verosimilmente l'ex Psg tornerà col gruppo dopo Natale con l'obiettivo di tornare in campo verso metà gennaio. La frattura composta alla tibia non implica ricadute e il lungo stop per il Mondiale aiuta non poco. La Roma dovrà fare a meno di Wijnaldum per almeno altre 12-13 partite tra coppe e campionato. Il primo ad aspettarlo con le braccia spalancate sarà proprio Mourinho che sull'olandese (volante) spinto molto.