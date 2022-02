Totti-Ilary, la favola è finita? La separazione sembra vicina

Dopo 20 anni la coppia più famosa di Roma sembra essere arrivata al capolinea ma gli indizi, anche social, arrivavano già da tempo

«Ma è vero che Francesco e Ilary se so’ lasciati?». A Roma non c’è nemmeno bisogno di specificare i cognomi. L’indiscrezione ha fatto il giro del Raccordo in pochi minuti. Come scrive Francesco Balzani su Leggo, la coppia glamour per eccellenza, la favola del calciatore e la soubrette innamorati da 20 anni e sposati da quasi 17 potrebbe essere finita. Come anticipato da Dagospia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra Totti e la Blasi sarebbe caduta il 5 febbraio. I due avrebbero avuto un acceso litigio durante una gita familiare a Castel Gandolfo. Ma già negli ultimi mesi erano stati tanti i segnali di rottura. Uno era arrivato lo scorso settembre, quando durante la festa dei 45 anni di Totti, la moglie Ilary non era presente. Anche sui social erano praticamente spariti i video e le storie alla Sandra e Raimondo da entrambi i profili e da alcuni giorni la Blasi non è più tra i follower del Capitano. Conferme sulla vicina separazione sono arrivate da entrambe le parti. Non la prima crisi, ma forse stavolta l’ultima. La loro relazione è una delle più longeve nell’ambiente dello show business e va avanti dal 2002. Quando Totti, come raccontato della docuserie, se ne innamorò vedendola come letterina nel programma Passaparola. Il corteggiamento andò avanti per mesi fino alla maglia “Sei Unica” esibita dopo il cucchiaio del 5-1 nel derby dal numero 10. Il loro matrimonio nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli bloccò la capitale. Insieme Totti e Ilary hanno avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. La coppia ha vissuto alti e bassi, ma sembrava più forte che mai nei giorni dell’addio al calcio di Francesco nel 2017 quando proprio la Blasi prese pubblicamente le difese del marito definendo Spalletti «un piccolo uomo» e accompagnandolo nell’ultimo giro di campo. Cinque anni dopo quella giornata storica tra i due potrebbe essere finita. In una recente intervista proprio la Blasi aveva ammesso di sentirsi libera di scegliere e di poter andar via da un giorno all’altro, parole che ad oggi assomigliano ad un monito: «Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo». Conferme sulla crisi arrivano da più parti. Totti era allo stadio sabato al fianco di De Rossi per ammirare il primo gol in serie A del suo assistito Volpato e a cena è stato avvistato in un ristorante del Torrino. Sabato sarà ospite ad un evento in zona Monteverde. Senza Ilary.