Smalling e Ibanez coppia del gol e la Roma piega lo Spezia 2-0

I due difensori decidono la gara da calcio d'angolo e rilanciano i giallorossi verso la zona Europa

Due capocciate dei difensori per dimenticare i soliti errori di troppo. La Roma ringrazia Smalling e Ibanez e vince pure in campionato dove riaggancia la Juve in attesa della sfida di Bergamo di sabato. Come riporta Francesco Balzani su Leggo, una vittoria mai in discussione contro uno Spezia rinunciatario e imbottito di giovani dalle poche belle speranze. La partita (bruttina) è andata subito in discesa grazie al gol di Smalling dopo la bella sponda di testa di Abraham, affiancato per la prima volta in campionato da Mayoral. Un Tower Bridge che ha condotto la Roma al vantaggio. Tante le occasioni per andare sul 2-0 a fine primo tempo ma tra errori dei singoli e sfortuna bisogna aspettare il minuto 56' quando ancora un difensore svetta su tutti e fa esplodere l'Olimpico.