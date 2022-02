Senza luci a San Siro, la Roma dice addio alla Coppa

Mourinho paga l'approccio terrificante di Smalling e compagni che spalancano la porta dopo soli 2' all'ex Dzeko

Le luci a San Siro accecano. Anzi bruciano le speranze della Roma di poter diventare grande in questa stagione, scrive Francesco Balzani su Leggo. I giallorossi escono di nuovo sconfitti a San Siro e salutano la coppa Italia ai quarti contro un Inter troppo forte per lei. Mourinho, entrato in campo nell'ovazione dei suoi ex tifosi, ammira (si fa per dire) l'approccio terrificante di Smalling e compagni che spalancano la porta dopo soli 2' all'ex Dzeko. L'Inter domina e rischia subito il bis con Barella che coglie la traversa. Poi i nerazzurri si concedono pause che la Roma prova a sfruttare tra errori sotto porta (di Zaniolo, ammonito di nuovo) e trame poco lucide. Ci provano seriamente solo Mkhitaryan ed Abraham, mal assistiti e mal compresi. Così l'Inter si stufa e riprende palla: va a finire sui piedi di Sanchez che buca Rui Patricio prodigioso pochi minuti prima su Barella. Il sospetto di un fallo su Oliveira scatena altre proteste, ma nessuno va al Var. Una prova di forza quella di Inzaghi, la seconda dopo il 3-0 in campionato. A rendere ancora più amara la serata il ko di Abraham per un problema muscolare. La partita finisce qui, la coppa Italia della Roma finisce qui.