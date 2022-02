Pochi rinforzi, ora Pinto è sotto accusa

Il g.m. portoghese in due finestre di mercato (e oltre 90 milioni di spesa) non è riuscito a rinforzare la rosa

Da rifondare. Il giorno dopo l’ennesima delusione i tifosi romanisti sono compatti nel chiedere ai Friedkin una nuova rivoluzione, scrive Francesco Balzani su Leggo. L’indice è puntato su gran parte della squadra ma pure sul lavoro di Tiago Pinto che in due finestre di mercato (e oltre 90 milioni di spesa) non è riuscito a rinforzare la rosa. A complicare la posizione del gm portoghese ieri è arrivata anche la rivelazione del padre di Luis Diaz: “Su di lui c’era anche la Roma che è rimasta indietro. Hanno esitato molto a fare un’offerta e alla fine e si sono fatti superare dal Liverpool. I dirigenti inglesi sono stati più veloci di quelli romanisti e l’hanno portato in Premier”. Considerate le carenze tecniche e di personalità a Trigoria si può considerare un grave errore. Mourinho proverà a far rialzare la testa alla Roma domenica col Sassuolo dopo l’11° eliminazione in coppa Italia in 14 anni prima delle semifinali. E potrà contare su Abraham che ieri ha tirato un sospiro di sollievo: niente infortunio muscolare dopo l’Inter. Dal 1’ tornerà finalmente pure Pellegrini. Out Ibanez.