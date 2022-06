Pinto riapre la pista che porta a Dybala

Milano, crocevia di mille storie di mercato. Anche di quelle romaniste. Tra oggi e domani Pinto volerà in Lombardia con un agenda carica di appuntamenti. Si è riaperta la pista Dybala che l’Inter ha messo in stand-by visto l’arrivo di Lukaku e dal quale Totti aveva ricevuto un’apertura, scrive FRancesco Balzani su Leggo.

La Roma è disposta a rientrare in gioco solo se l’entourage abbassa le commissioni. La Joya riflette, vorrebbe la Champions ma la stima di Mou e il progetto Roma lo seducono. Alla finestra pure il Tottenham. Le priorità intanto sono due: chiudere col Sassuolo per Frattesi e sfoltire la rosa.

Se il primo punto è vicino, il secondo necessita di approfondimenti. Veretout è nel mirino del Milan. Incontri anche con gli agenti di Ibanez e Douglas Luiz. Per il difensore si valutano offerte superiori ai 25 milioni (arriverebbe Senesi per 15), per il centrocampista bisogna ancora aspettare. Solo da ufficializzare l’accordo da 7 milioni per Celik col Lille. Sullo sfondo resta il sogno Cristiano Ronaldo, con i bookmaker che hanno abbassato la quota a 6. Nonostante le smentite.