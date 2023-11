Mou, Pinto e Sanches: la Roma prende tempo

Il tecnico ha rimandato la voglia d'Arabia e riaperto la porta del rinnovo, resta in attesa dei Friedkin che a loro volta vorrebbero aspettare ancora un po'. Ora il borsino è in discesa, nelle prossime settimane molto potrebbe cambiare soprattutto di fronte alla necessità del nuovo sponsor di Riyad di avere un testimonial di livello mondiale. Il secondo nome è quello di Pinto, le sue parole due giorni fa sono suonate come un bilancio finale. Anche lui ha il contratto in scadenza a giugno, e fin qui nessun appuntamento con la penna in mano. Sull'uscio in questo caso c'è Massara. Arriviamo al terzo, il più problematico. Renato Sanches, infatti, dovrebbe riuscire a entrare tra i convocati con l'Udinese ma difficilmente sarà in campo dall'inizio alimentando sempre più le critiche verso il suo acquisto. L'ennesimo problema muscolare lo ha tenuto ai box per tre giorni questa settimana, quella che doveva rappresentare il rilancio del centrocampista che non gioca titolare in campionato dal 17 settembre. La Roma lo studierà da qui a gennaio, senza escludere una clamorosa richiesta di interruzione del prestito.