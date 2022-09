Ibanez si gode la prima volta con il Brasile. Aldair: “E’ quello giusto”

La benedizione di Pluto: ""In finale col Feyenoord dalla parte sua non è passato nessuno e sono molto contento della sua convocazione"

Il cielo con un dito. In questi casi è proprio il caso di dirlo. Lo si capisce dalla faccia di Roger Ibanez , che indossa fiero la tuta della Seleçao, il sogno di ogni bambino brasiliano, scrive Francesco Balzani su Leggo.

"È anche merito di Mourinho se sono qui, i suoi consigli mi hanno aiutato", riconosce il ragazzo di Rio Grande arrivato in punta di piedi dall’Atalanta e cresciuto oltre misura nelle ultime due stagioni. Mamma uruguayana e passaporto italiano, Ibanez poteva far comodo eccome alla Nazionale di Mancini. Ma, a parte qualche sondaggio, non c’è mai stato nulla di concreto. E nel frattempo le prestazioni di Ibanez sono lievitate dopo gli anni difficili con Fonseca.