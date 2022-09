Dyballa coi lupi. Gol e assist per Abraham, l’argentino piega l’Empoli: 2-1

La Roma, però, è stata quella che è andata più vicina al quarto gol del match. A 10' dalla fine, infatti, Ibanez si è guadagnato un rigore netto. Dal dischetto è andato Pellegrini che ha sparato sulla traversa rendendo ancora più inquieto il finale di partita. Il rosso ad Akpa-Akpro per un intervento brutto su Smalling e i miracoli di Vicario su Bove e Belotti hanno chiuso una serata ad alta tensione. "Era importante tornare a vincere - commenta Mourinho - Ma potevamo vincere con meno sofferenza, Vicario sembrava il migliore del mondo e gli ultimi 7 minuti sembravano non finire più. Se facevamo il 3-1 prima magari potevamo far riposare qualcuno in vista dell'Europa League. Il percorso di classifica è buono, a livello di gioco quando perdiamo giocatori come Zaniolo e Wijnaldum andiamo in difficoltà. Non abbiamo ancora una rosa numericamente da top. Vedendo la gara di precampionato col Tottenham speravo in qualcosa in più".