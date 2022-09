Dybala: “Alla Juventus non ero capito. Rinato con Mou”

L'argentino, dal ritiro della nazionale, si toglie i sassolini

L'Argentina, la Juve e ovviamente la Roma di Mourinho. Paulo Dybala da Miami, scrive Francesco Balzani su Leggo, è un fiume in piena e ai microfoni di ESPN ha subito dissipato i dubbi: "Domenica avevo un affaticamento, sentivo che non ero al 100% e i medici lo sapevano. Era necessario saltare una partita prima di saltare un mese. Lo hanno capito, per fortuna poi i risultati degli esami sono andati bene".

E su chi gli rimprovera di essere partito: "Quando si avvicina il Mondiale si vuole sempre andare in Nazionale, non volevo mancare. Tutti lavoriamo per andare al Mondiale, poi sarà il ct che farà la lista. Personalmente lavorerò nello stesso modo: dando tutto col mio club per il ct mi veda e possa contare su di me".

Poi sulla scelta di venire a Roma: "Qui mi sento importante. Gli ultimi anni alla Juve non sono stati facili, cambiare aria mi ha fatto bene. Mourinho mi ha chiamato e in pochi minuti ho deciso. Il tifoso della Roma è simile a quello argentino per quanto riguarda la passione. Hanno una pazzia bella: sento questo affetto, per loro viene prima la Roma che la famiglia".

Ma il fattore determinante è stato proprio Mou (ieri festeggiato per i 22 anni di carriera): "A Roma con la Juve stavamo vincendo 4-3 e l'allenatore mi ha tolto. Mourinho si è avvicinato alla panchina per salutarmi e mi dice: Sei un fenomeno. Quando poi mi ha chiamato la prima volta mi ha detto: Bene, ora devi farlo per me. Mi ha chiamato anche nei giorni successivi ed è stato facile decidere. Con lui parlo di tutto, conosce tutti i giocatori, da quelli di elite alla Terza categoria. Di Mourinho mi ha sorpreso l'umiltà che ha, tratta tutti allo stesso modo. È un onore stare con lui".

Mourinho non ci sarà a Milano. "L'espulsione non è una novità per me, forse rispecchia il mio modo di essere e di essere. Non voglio che cambi", ha detto lo Special One. "La scorsa stagione abbiamo fatto quello che nessuno si aspettava, quest'anno cercheremo di fare meglio anche se non abbiamo il potenziale economico dei nostri avversari, abbiamo speso solo 7 milioni".