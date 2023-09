Totti ne fa 47, pioggia di auguri via social

Una festa ristretta, tra le persone più vicine, organizzata dalla compagna dell’ex capitano giallorosso di ritorno da una tournée promozionale in Asia. Un giorno speciale per tutti i tifosi della Roma, un po’ come se fosse Natale: è così da una vita e non cambierà. La nascita dell’idolo incontrastato da festeggiare ogni anno, con la speranza di riaverlo presto nuovamente dentro la Roma. Perché se per oltre 25 anni Tottiè stato campione, capitano, bandierae dirigente, dal 2019 Francesco è solamente un tifoso illustre, un simbolo. Nonostante la Roma non perda occasione per ricordarlo. Ieri gli auguri via social con un inequivocabile “Buon compleanno, Re”.