Squadra falcidiata, anche Diawara ko. Fonseca: “Ora due acquisti”

Le parole di Fonseca nel post gara della sfida con la Juventus: “Speriamo di poter prendere un paio di giocatori, ne abbiamo bisogno“, suonano come un campanello d’allarme a tre giorni dal derby. Come riporta La Repubblica, a Torino si è infortunato nuovamente Diawara costretto a fare i conti col ginocchio operato per la rottura del menisco. Una tegola, l’ennesima e pesantissima che costringe la Roma a cercare, oltre al sostituto di Zaniolo, anche un centrocampista. Petrachi ha sondato il terreno per Mandragora dell’Udinese, offerto ai giallorosi due anni fa, tentando la strada complicata del prestito. Nel frattempo Fonseca ritroverà Dzeko assente contro la Juventus per squalifica.