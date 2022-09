Pinto con Dybala fa un capolavoro. Ma il difensore?

Il giudice più oggettivo, imparziale e spesso spietato sarà ancora una volta il campo , scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Ma non ci sono dubbi nel definire la campagna acquisti, appena conclusa, come una delle più importanti degli ultimi 30 anni nella storia della Roma. Un voto complessivo? Nove.

Il gm giallorosso ha venduto tanto , giocatori non più centrali nel progetto, una lista infinita di esuberi ma nessun titolare, e allo stesso tempo ha aggiunto alla rosa a disposizione dello Special One elementi dal calibro internazionale, il tutto incassando tanto e senza spendere un solo euro, intaccando solo il monte ingaggi.

Quattro parametri zero (Svilar, Matic, Dybala e Belotti), due giocatori in prestito (Wijnaldum e Camara) e un solo cartellino acquistato a titolo definitivo (Celik). Una spesa totale di 8 milioni e mezzo messi a bilancio, circa 20 milioni netti da aggiungere al monte stipendi di Trigoria. A fronte di diverse uscite, che hanno portato 49 milioni nelle casse della Roma. Rimangono invece a Trigoria Coric e Bianda. Si cercano soluzioni in Turchia, Grecia e Belgio. In caso di mancata cessione, lavoreranno da separati in casa a Trigoria.