Petrachi: “Possibile un altro acquisto”. Florenzi: “Grazie Roma”

“Il mercato? Non è ancora chiuso e se ci dovesse essere qualche opzione la valuteremo“. Come riporta La Repubblica, il ds Petrachi ha voluto lasciare aperto uno spiraglio ad altre possibili operazioni per il mercato della Roma. L’ex Torino proverà a cedere qualche esubero nelle ultime 24 ore di mercato per poi tentare qualche altro colpo. Nel frattempo Florenzi ha salutato i tifosi della Roma: “Quel bambino sarà sempre lì a rincorrere i suoi sogni. Qualsiasi cosa accada. Grazie Roma“. In conferenza forse Fonseca spiegherà perché si è arrivati alla cessione dell’ex capitano giallorosso.