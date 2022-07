Per Wijnaldum si tratta. Zagadou è vicino

Proseguono i contatti con il Psg: la Roma è uscita allo scoperto, manifestando al club transalpino l’intenzione di portare in giallorosso il mediano olandese

Sarà un altro intenso weekend di lavoro per il gm giallorosso Tiago Pinto, impegnato su più fronti per consegnare a José Mourinho ulteriori rinforzi, dopo il colpo Dybala, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

Proseguono i contatti con il Psg per Georgino Wijnaldum: la Roma è uscita allo scoperto, manifestando al club transalpino l’intenzione di portare in giallorosso il mediano olandese. Il tutto dopo aver ricevuto il gradimento del calciatore al trasferimento, desideroso di lavorare con lo Special One, che ha già avuto modo di sentire telefonicamente.

Campos vorrebbe risolvere la questione in maniera definitiva, cedendo il calciatore alla Roma per una cifra vicina ai 10 milioni e contribuendo a parte dell’ingaggio (40%) sotto forma di buonuscita. Pinto invece appare più orientato a prendere il mediano in prestito, con metà ingaggio pagato dal Psg, per poi ridiscutere i termini del trasferimento a giugno 2023.

Distanza tra club, sì, ma la volontà comune è di andare a dama. Ecco perché tutti credono fortemente alla riuscita della trattativa, con Wijnaldum pronto a raggiungere Trigoria nei prossimi giorni.

Intanto ieri Pinto ha ha avuto un contatto con Houssine Kharja (ex calciatore giallorosso) e Moussa Sissoko, agenti di Axel Zagadou, difensore classe ’99, svincolato dal Borussia Dortmund. Solo 23 anni ma una sfilza di infortuni nelle ultime tre stagioni impressionanti: basti pensare che, in 5 anni, per ben 603 giorni non è stato a disposizione.

Su di lui anche Inter e Monaco, ma la Roma è vicinissima a tesserarlo, inserendo in rosa il difensore di piede mancino, bravo nell’impostare il gioco da dietro, che aveva chiesto Mourinho la scorsa estate.