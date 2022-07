Mourinho rientra e ritrova Matic

Ieri sera lo Special One è rientrato a Roma pronto a dirigere il primo allenamento domani mattina

Prima Celik , poi José Mourinho . Domenica di arrivi all’aeroporto di Fiumicino in casa Roma, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica, con il terzo acquisto della sessione estiva che, all’ora di pranzo, è sbarcato nella Capitale: accompagnato dal suo agente Fazul Özdemir il terzino turco, proveniente dal Lille, ha poi svolto le visite mediche a Villa Stuart. Oggi invece sarà a Trigoria per la firma sul contratto (quattro stagioni a 2 milioni lordi) e l’ufficialità del trasferimento.

Intorno alle 20:30, invece, con un volo proveniente da Londra ha fatto rientro alla base lo Special One, pronto a dirigere il primo allenamento domani mattina. Il portoghese avrà modo di rivedere e abbracciare Nemanja Matic , che oggi verrà presentato alla stampa alle 14 a Trigoria.

Oggi in programma un altro nuovo contatto tra Roma e Sassuolo per Frattesi: i giallorossi pronti a mettere sul piatto Volpato. L’altro nome per la mediana è Aouar, ma la richiesta del francese è alta, oltre 20 milioni di euro.