Mou riparte dalla Primavera: salvo grazie a due millenial

Sembrava seriamente dispiaciuto quando in conferenza stampa annunciava di dover togliere elementi alla Primavera di Alberto De Rossi, ma mai si sarebbe immaginato che la sfida con il Verona sarebbe stata decisa dalle giocate di tre giovanissimi, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. José Mourinho strappa un punto all’Olimpico (2-2), lo fa in maniera folle e con un copione impensabile, grazie al coraggio e alla freschezza mentale di tre prodotti del vivaio di Trigoria: Cristian Volpato (2003), Edoardo Bove (2002) e Nicola Zalewski (2002) sono state le mosse a sorpresa dello Special One, che li ha mandati in campo nella ripresa, loro lo hanno ripagato ribaltando una partita che sembrava irrecuperabile. La scintilla e la sfrontatezza di questi ragazzi è stata la chiave della gara: la gamba che va da sola, la generosità su ogni palla, il coraggio di prendersi il tiro quando il pallone scotta. E poi la timida esultanza di chi vorrebbe toccare il cielo con un dito, ma rimane con la testa nel contesto della partita, pensando al risultato e non alla gioia irrefrenabile. Sarebbe stato interessante conoscere il punto di vista di José Mourinho, ma lo Special One ha tirato dritto, disertando le domande di pay-tv e cronisti nel post gara.