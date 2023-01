Mercato, Shomurodov ai saluti: Pinto a caccia di un nuovo difensore

Cessioni che non si fermeranno qui visto che avanzano le trattative per altri due calciatori fuori dal progetto tecnico di José Mourinho. Per Matias Vina continua il pressing del Real Betis, ma nelle ultime ore sono arrivati due richieste dall'Italia, tra cui il Bologna che cerca un terzino sinistro per Thiago Motta. I giallorossi vorrebbero incassare dalla sua cessione, ma sul tavolo di Pinto sono arrivate solo offerte in prestito con diritto di riscatto. Una condizione molto simile a Karsdorp, con cui si è compromesso ogni rapporto. Sull'olandese ci sono tre club: Monza, Southampton e Bournemouth.