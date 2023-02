Juventus, nuovi guai. Una carta segreta per Mandragora: ascoltato anche Lombardo

Accordi segreti, non depositati in Lega, non solo sulle manovre stipendi, ma anche dietro alle cessioni dei calciatori ad altri club, per far quadrare i conti della Juventus. È questo il sospetto - come scrive Sarah Martinenghi su 'La Repubblica' - della procura di Torino. I pm hanno voluto scavare su alcuni rapporti di partnership, tra cui quelli con l’Udinese per 26 milioni di euro. Per i pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello ci sarebbero delle “side letter” sottoscritte solo dalla Juventus dietro ai famosi “impegni morali” di cui parlò l’ex ds Paratici. Nel mirino è finita così la “girandola” di Rolando Mandragora. In procura sono stati ascoltati come testimoni lo stesso Mandragora, suo padre (come agente), e ieri anche il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia. I pm venerdì scorso hanno anche cercato conferme da Maurizio Lombardo, dirigente ora alla Roma che, nel passato alla Juventus, si era occupato dei contratti di cessione dei calciatori.