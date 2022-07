In attesa di Dybala, per Mourinho idea Wijnaldum

Il centrocampista olandese stuzzica lo Special One, ma non è un'operazione semplice per via dell'ingaggio nonostante il 50% potrebbe essere pagato dal PSG

Redazione

Non c’è solo Paulo Dybala nella testa di Tiago Pinto. Il gm giallorosso vive giorni infuocati a Milano, tra incontri di mercato e telefonate di lavoro. Una delle ultime ricevute ha avuto come oggetto Georgino Wijnaldum, 31 anni, centrocampista. Campos - scrive Andrea Di Carlo su 'La Repubblica' - lo ha proposto sul mercato italiano, Milan e Roma le destinatarie dell’offerta: i rossoneri hanno ringraziato ma declinato l’invito, a Trigoria stanno invece riflettendo sulla fattibilità dell’operazione. Il calciatore olandese arriverebbe in giallorosso con la formula del prestito gratuito e con metà ingaggio (all’incirca 8 milioni di euro) pagato dal club transalpino. Ma senza l’aiuto del Decreto Crescita (serve una permanenza minima sul suolo italiano di 24 mesi per usufruirne), Pinto dovrebbe farsi comunque carico di un ingaggio netto da circa 4 milioni di euro, non pochi per un club che ha, tra i diversi obiettivi di natura finanziaria, quello di abbassare il monte stipendi. Ma il giocatore ha ovviamente catturato l’interesse di Josè Mourinho, per questo motivo l’affare non è totalmente da escludere.

Pinto intanto è alla ricerca di fondi per finanziare il mercato in entrata: nessun aggiornamento sul fronte Zaniolo, ultimi dettagli per sbloccare la cessione di Gonzalo Villar al Monza mentre manca ancora l’offerta giusta per Kluivert. E un altro elemento in cerca di una nuova avventura è Riccardo Calafiori: l’opzione sul precedente contratto non è stata esercitata dalla nuova proprietà, come certifica l’ultima relazione finanziaria semestrale: scadenza 2023, quindi l’esigenza in questa finestra di mercato di trovargli una squadra per monetizzare con Monza, Samp e Cremonese interessate.