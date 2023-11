Friedkin, due mesi per decidere su Mou e Pinto

Dicembre e gennaio saranno fondamentali per dare una direzione ben precisa alla stagione giallorossa

Due mesi per decidere che Roma sarà. Quella in campo, con undici (o dodici) impegni decisivi tra Campionato e Coppe. E quella fuori dal campo con il futaro di José Mourinho che da inizio 2024 sarà più chiaro, scrive Marco Juric su La Repubblica.

Dicembre e gennaio saranno fondamentali per dare una direzione ben precisa alla stagione giallorossa. Da una parte continuando la rincorsa alla «leggende europee» con la terza finale consecutiva e dall'altra rilanciando le ambizioni in campionato. Si parte domenica contro l'Udinese, fino ad arrivare al confronto con il Milan di metà gennaio che chiuderà il tour de force a cavallo di Capodanno con le sfide in serie a Juventus, Napoli, Atalanta e un altro possibile derby.