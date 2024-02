Febbraio mese della verità per De Rossi. Caccia al nuovo ds dopo l’addio di Pinto

Inizia il mese verità per Daniele De Rossi. Come riportato da Marco Juric su La Repubblica, dopo i trambusti di fine gennaio, febbraio sarà il primo vero test per il nuovo allenatore giallorosso. Cagliari, Inter, Frosinone e Torino, con in mezzo il doppio confronto con il Feyenoord. Sei gare in ventuno giorni che diranno tanto della nuova Roma targata De Rossi. Servirà l'aiuto di tutti. Oltre ai nuovi acquisti Baldanzi e Angelino, è tornato ad allenarsi in gruppo Renato Sanches. Buone notizie anche da Smalling che da giovedì ha ricominciato ad allenarsi parzialmente sul campo. Febbraio sarà anche il mese verità per la nomina del nuovo direttore sportivo. Oltre alla questione stadio, Lina Souloukou ha ricevuto il mandato dai Friedkin di ridiscutere con la Uefa l'accordo sul Ffp. Non è un segreto che l'attuale Ceo spinga per inserire nel ruolo di Tiago Pinto un suo uomo. Quel François Modesto, attuale direttore sportivo del Monza, con cui la Souloukou ha lavorato per anni all'Olympiakos. Una decisione che verrà presa in prima persona dai Friedkin che preferirebbero portare nella Capitale un nome nuovo, possibilmente straniero. In forte ribasso la pista che porta a Christopher Vivell, visti i suoi trascorsi burrascosi con il Chelsea, che potrebbe incrinare gli ottimi rapporti tra la Roma e il club inglese. Ma la pista tedesca resta viva, con il nome di Marco Neppe (37enne direttore tecnico ex del Bayern Monaco) in prima fila. Un profilo di alto livello, specializzato nello scouting appetito però anche dalla Premier League. L'altro nome in corsa è quello di Florian Maurice, attuale direttore sportivo del Rennes in uscita dal club bretone.