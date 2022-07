Dybala-Mourinho linea bollente, il colpo è vicino

Lo Special One in pressing sulla Joya. L'argentino

Redazione

Il telefono continua a squillare, dall'altra parte un allenatore che ha scommesso per primo sul progetto dei Friedkin, capace di vincere subito al primo anno e di riportare l'entusiasmo alle stelle. L'oggetto del desiderio di José Mourinho ha un nome e un cognome: Paulo Dybala, scrive sulla Repubblica Andrea Di Carlo.

L'argentino continua a vivere con relativa tranquillità il momento più delicato e importante della sua carriera. Dopo la fine del matrimonio con la Juventus, ora c'è da voltare pagina: dopo i primi concreti approcci avuti con l'Inter

di Marotta, che stravede per la Joya, il sentiero nerazzurro ha presentato più ostacoli che altro. E quando un percorso non ha più vie d'uscita, è sempre meglio valutare strade alternative, rappresentate in questo momento da Roma e Napoli. Mourinho lo ha chiamato diverse volte, facendolo sentire centrale nella sua idea di squadra.

Ma è chiaro che al serio interesse debba corrispondere un'offerta congrua, in linea con il valore del talento argentino.

Finora nessuna proposta economica è stata formalizzata all'entourage del calciatore, ma i giallorossi negli ultimi giorni hanno fatto capire le loro intenzioni. La Roma vuole mettere sul tavolo una proposta da circa sei milioni di euro per avvicinarsi il più possibile alle richieste della Joya. C'è anche il Napoli, pronto a girare l'offerta di rinnovo, presentata a Koulibaly, da oltre sei milioni di euro, ma il sì alla maglia azzurra non è affatto scontato, anzi. Certo che la Champions ha un suo peso, per un giocatore che la considera la sua dimensione naturale, ma non può rappresentare una garanzia aprioristica.

La solidità del progetto tecnico nerazzurro rimane infatti in pole nella sua personale gerarchia, ma non aspetterà l'Inter in eterno. Per questo Dybala ha iniziato a ragionare all'idea di vedersi con un'altra maglia: Mourinho ci prova, l'Olimpico infuocato, l'ambizione Champions e la voglia di stupire, come accaduto in Conference, sono le sue carte. Se l'Inter uscirà definitivamente di scena, il futuro di Dybala si deciderà sulle corsie dell'Al. Sarà lui a decidere la destinazione finale. E in molti sono già affacciati al casello ad attenderlo.