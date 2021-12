Crisi quarto posto, ma Mou sogna una rivoluzione

Il tecnico è piuttosto sconfortato, alla ricerca di nuovi talenti, dopo aver alzato bandiera bianca contro l’Inter per manifesta inferiorità dei suoi

Deluso dalla prima squadra, Mourinho si butta sulla Primavera, decidendo di trascorrere la sua domenica al “Tre Fontane”, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Dopo aver lanciato un altro ragazzo del vivaio giallorosso, nella disastrosa serata contro l’Inter – il diciottenne trequartista della scuderia di Totti, Cristian Volpato – il tecnico ha scelto di passare la sua domenica al Tre Fontane per seguire la gara dei ragazzi di Alberto De Rossi contro la Sampdoria. Almeno i baby giallorossi hanno vinto (2-0), non riuscendo però a consolare più di tanto Mou, apparso piuttosto sconfortato, alla ricerca di nuovi talenti, dopo aver alzato bandiera bianca contro l’Inter per manifesta inferiorità dei suoi. La netta sconfitta contro i nerazzurri trasforma in un miraggio il quarto posto in classifica, lasciando la sensazione che nessuno sia davvero in grado di trascinare fuori dalle sabbie mobili la Roma. Talmente arrendevole, il portoghese, da concedere un giorno di riposo ai giocatori. Non solo, quindi, nessuno, tra proprietà e staff tecnico, pensa alla possibilità di chiudere in ritiro una squadra in caduta verticale, ma si ritiene che sia addirittura meglio far staccare la spina a tutti prima della trasferta europea di giovedì contro il Cska Sofia.