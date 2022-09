Arriva la tegola Karsdorp. Mou sfida l’Atalanta senza l’olandese

Nei prossimi giorni il terzino sarà operato in Svizzera nella clinica del Dott. George Ahlbaumer

A guastare i piani di Mourinho per la sfida di oggi pomeriggio, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica, ci ha pensato l’ennesimo infortunio: Karsdorp ha rimediato una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni ci sarà l’operazione nella clinica del Dott. George Ahlbaumer che decise di non operare Wijnaldum alla tibia. Per l’esterno un triste deja vu visto che 5 anni fa subì la rottura allo stesso ginocchio del legamento crociato.