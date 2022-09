Amaro Mou: “Ormai è rigore solo se ti tuffi”

“È andata male perché abbiamo perso una partita che si poteva vincere facilmente per come abbiamo giocato". L’analisi piena di rammarico a caldo di José Mourinho descrive bene il copione del film visto all’Olimpico, che a fine gara ha ricoperto di applausi scroscianti una Roma stremata dalla fatica e dalla sfortuna, come riporta La Repubblica.

Anche senza Dybala (fermatosi nel riscaldamento), i giallorossi sono comunque riusciti a totalizzare 21 tiri verso la porta dell’Atalanta. Non sono mancati i momenti di tensione con l’arbitro Chiffi, che ha espulso Mourinho dopo non aver concesso un rigore, parso alla panchina giallorossa abbastanza solare: “Sono andato da Chiffi per chiedergli perché non avesse dato rigore su Zaniolo nel primo tempo. Io voglio essere il migliore allenatore possibile, dico ai giocatori di non buttarsi se pensano di poter continuare ad attaccare o segnare. A Chiffi ho chiesto ‘è impossibile dare rigore se il giocatore non si butta per terra?. Se sì, cambio indicazioni ai giocatori e gli dico che si devono buttare per terra’. Non mi ha risposto".