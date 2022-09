A ottobre il progetto per il nuovo stadio

Il sindaco Gualtieri: "Ho incontrato Dan e Ryan Friedkin e mi hanno comunicato che a ottobre la Roma presenterà il progetto per il nuovo stadio a Pietralata"

Redazione

L’Olimpico è stato teatro dell’irrituale annuncio del sindaco Gualtieri, in solitaria e senza nessun dirigente giallorosso al suo fianco: “Ho incontrato Dan e Ryan Friedkin e mi hanno comunicato che a ottobre la Roma presenterà il progetto per il nuovo stadio a Pietralata. Un segno di serietà della società e noi, con altrettanto serietà, lo esamineremo con attenzione. Ricorsi? Vedremo, abbiamo esaminato tutti gli aspetti giuridici. Seguiremo tutti gli sviluppi e rimaniamo fiduciosi sulle valutazioni fatte. Tempi? Occorre avere pazienza" come riporta Andrea Di Carlo su La Repubblica

Dalle risposte del primo cittadino si evince come la questione legata ai ricorsi sui terreni espropriati ci sia e sia in corso di valutazione. Ma anche come non venga considerato un ostacolo insormontabile nell’iter autorizzativo che dovrebbe portare lo stadio a Pietralata.

Ovviamente l’ultima parola spetterà ai giudici. In ogni caso ci vorrà ancora tempo. Il presente per la Roma dice Atalanta, il prossimo sold out che l’Olimpico farà registrare già domenica.