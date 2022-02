Zaniolo: “Nessuno potrà cancellare quest’emozione”

Abisso annulla a Nicolò un gran gol a tempo scaduto che avrebbe regalato alla Roma tre punti pesantissimi

“Possono cancellare tutto, ma questa esultanza rimarrà per sempre impressa nella mia mente“. Firmato: Nicolò Zaniolo su Instagram, sotto a una foto che lo immortala esultante e a petto quasi nudo sotto la curva Sud, prima che quella prodezza al 90′ venisse spazzata via dall’arbitro Abisso, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera . È stata la fine peggiore di una settimana da dimenticare per il talento romanista, finito al centro dell’attenzione a causa delle frasi di Tiago Pinto, poi chiarite dallo stesso g.m. e da Mourinho. Ieri pomeriggio Zaniolo, sotto gli occhi del c.t. Roberto Mancini era uscito a cancellare tutto con un colpo di spugna, realizzando un gran gol a tempo scaduto che avrebbe regalato alla Roma tre punti pesantissimi. E invece la gioia, la corsa, l’esultanza sotto la Sud e l’abbraccio (virtuale) coi tifosi sono stati vanificati dall’arbitro Abisso, che ha annullato la rete per un fallo di Abraham e ha ricacciato nella gola di Zaniolo e dei tifosi la gioia per una vittoria che non è arrivata. Troppo, per Nicolò, che è letteralmente esploso e dopo nemmeno un minuto si è fatto espellere per gli insulti che ha rivolto all’arbitro: salterà sicuramente il Sassuolo domenica prossima, ma c’è timore che lo stop possa essere più lungo.