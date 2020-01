La buona notizia per Paulo Fonseca è il recupero di Nicolò Zaniolo. Contro i bianconeri dovrebbe scendere in campo la stessa formazione che ha perso col Torino, visto che nessuno tra Kluivert, Pastore, Mkhitaryan, Santon è recuperabile. Possibile, ma Fonseca deciderà solo in extremis, un ritorno tra i convocati per Bryan Cristante. Lo scrive Il Corriere della Sera.